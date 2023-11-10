В Академгородке Новосибирска откроется выставка картин Александра Шамовского

Персональная выставка художника и авиаконструктора Александра Шамовского «Встреча с собой» откроется в воскресенье, 12 ноября.

В воскресенье, 12 ноября, в Доме культуры «Академия» в Академгородке Новосибирска откроется персональная выставка авиаконструктора и художника-любителя Александра Шамовского.

Вход на выставку будет бесплатным. На мероприятии представят 40 картин, созданных автором за последние семь лет.

Александр Шамовский основатель творческой студии «Добро». Он поделился своей концепцией выставки.

«Покажу свою мазню и залепухи, чтобы зрители видели и понимали: не боги горшки обжигают. Не бойся, пробуй, и у тебя тоже получится. Первую картину я нарисовал в 2016 году — её купили. Вторую нарисовал — тоже. Я не профессиональный художник, и своим ученикам сегодня я объясняю: научить живописи нельзя, но мы можем попробовать делать это вместе, и это будет интересным опытом», — поделился художник.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на международной выставке на ВДНХ разыграют три путевки в Новосибирск.