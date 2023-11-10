В Новосибирске инспекция по охране памятников подала в суд на Минобороны

Государственная инспекция по охране объектов культурного наследия области подала в суд на структуры Минобороны России.

Исполняющий обязанности начальника инспекции Андрей Гончаров сообщил, что Минобороны не выполняют свои обязанности по сохранению здания Военного городка № 17, который является культурным наследием региона. В связи с этим инспекция направила в суд исковые заявления с требованием обеспечения исполнения обязательств.

Представитель инспекции отметил, что ответственность за содержание объектов областного культурного наследия лежит на их собственниках.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчину обвинили в 90 эпизодах мошенничества.