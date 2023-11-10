В Новосибирске мужчину обвинили в 90 эпизодах мошенничества

Подсудимый ущерб возместил частично.

Центральный районный суд Новосибирска вынес приговор Кириллу К. Он обвиняется в 90 эпизодах мошенничества по ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Общий ущерб составил 4 099 400 рублей.

Подсудимый частично возместил ущерб. Он полностью компенсировал его четырем потерпевшим и частично 39 другим.

Мужчину приговорили к лишению свободы на 3 года и штрафу в 100 тысяч рублей.

Решение суда пока что не вступило в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске посадили мужчину и женщину, занимавшихся мошенничеством.