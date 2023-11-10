В Новосибирске посадили мужчину и женщину, занимавшихся мошенничеством

Ленинский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу в отношении Надежды З. и Сергея В. Об этом сообщает прокуратура региона.

Их обвинили по статьям Уголовного кодекса Российской Федерации — части 3 и 4 статьи 159 (мошенничество) и части 1, 2 статьи 165 (причинение имущественного ущерба путем обмана и злоупотребления доверием).

В 2012 году Надежда З. арендовала земельные участки для строительства ЖК «Радужный». В 2014 году женщина привлекла в качестве генерального подрядчика организацию, руководителем которой был ее родственник Сергей В.

С 2014 по 2021 год обвиняемые заключали договоры долевого участия в строительстве пяти многоквартирных домов в ЖК «Радужный». Однако они не выполнили свои обязательства. Средства похитили. Сейчас дома так и не построили.

Также Надежда З. причинила ущерб организациям, выполнявшим строительные работы. Она не предоставила квартиры в счет оплаты работ.

В итоге, пострадали 146 участников долевого строительства и 4 организации. Общий ущерб оценили более чем в 150 миллионов рублей.

С учетом позиции государственного обвинения суд приговорил Надежду З. и Сергея В. к 4 годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске троих мужчин признали виновными в мошенничестве с земельными участками.