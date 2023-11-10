В Новосибирске троих мужчин признали виновными в мошенничестве с земельными участками

Советский районный суд Новосибирска вынес приговор по уголовному делу, троих жителей города — Владимира К., Олега Б. и Евгения Т. — признали виновными в мошенничестве. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Мужчины совершали преступления в течение трех лет — с января 2015 по июнь 2017 года.

Обвиняемые причинили ущерб мэрии Новосибирска на сумму около 8 263 000 рублей.

Олега Б. приговорили к лишению свободы сроком на 3 года 9 месяцев в исправительной колонии общего режима.

Евгения Т. также лишили свободы на 5 лет.

Владимира К. приговорили к лишению свободы на 5 лет. Его взяли под стражу в зале суда. Также мужчину обязали возместить материальный ущерб мэрии Новосибирска в размере 3 571 712 рублей 18 копеек.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на международной выставке на ВДНХ разыграют три путевки в Новосибирск.