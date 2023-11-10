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общество проиcшествия

В Новосибирске Наталью Орейро хотят лишить гражданства РФ за пропаганду ЛГБТ

Фото: КиноПоиск

Общественная организация Сибирская правозащитная группа «Радетель» потребовала лишить певицу Наталью Орейро российского гражданства за ЛГБТ-пропаганду

В Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел обратилась общественная организация Сибирская правозащитная группа «Радетель» с просьбой лишить певицу Наталью Орейро российского гражданства, так как она пропагандирует нетрадиционные отношения.

Помимо этого, актрису также попросили привлечь к административной ответственности.

Напомним, что Наталья Орейро получила российское гражданство в ноябре 2021 года, где приняла присягу, в которой поклялась соблюдать законодательство Российской Федерации и уважать культуру и ценности страны.

В ноябре этого года певица выступила на ЛГБТ-параде в Аргентине, что вызвало негодование у новосибирских активистов.

Напомним, что Софья Зайка, актриса из Новосибирска, сыграет роль взрывной и требовательной Ирки в третьем сезоне сериал «Полярный» на ТНТ. На экраны картина выйдет 20 ноября.

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Нина Раневская
Журналист

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