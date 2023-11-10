В Новосибирске перекроют участок улицы Ленина с 17 ноября по 1 февраля

Анатолий Локоть подписал постановление о перекрытии участка улицы Ленина в Новосибирске.

Мэр Новосибирской области Анатолий Локоть подписал постановление о перекрытии участка улицы Ленина, в котором указано, что ограничения будут действовать с 17 ноября по 1 февраля. Весь участок от площади Ленина до Советской улицы будет украшен к Новому году.

Сейчас департамент транспорта должен установить на участке специальные дорожные знаки, противотаранные устройства, бетонные блоки и турникеты.

Ранее Сиб.фм сообщал о том, что в Новосибирске мэрия закупит 17 тысяч коробок с конфетами на Новый год. За сладкие подарки мэрия заплатит 6,8 миллиона рублей.