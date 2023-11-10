В Новосибирске продают огромный особняк в баварском стиле за 100 млн рублей

В Новосибирске продается 700-метровый особняк в баварском стиле. Здание выделяется традиционной кладкой и вычурными воротами.

Он расположен на оживленной улице Октябрьского района. Особняк не входит в закрытый коттеджный поселок.

Собственник выставил недвижимость на продажу за 100 миллионов рублей. Здание выстроено на четырех этажах и предоставляет отличные возможности как для проживания, так и для ведения бизнеса.

В настоящее время в особняке уже обустроена жилая часть, включающая несколько детских комнат и спален, а также помещения, предназначенные для предпринимательской деятельности. Четвертый этаж пока остается незаполненным.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в октябре в Новосибирске рост цены на новостройки был меньше, чем на готовые квартиры.