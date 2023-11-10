В Новосибирске собираются создать программу распознавания языка жестов

Система распознавания языка жестов сначала собирает информацию с помощью видео, а потом оцифровывает изображения в базу данных.

Научно-исследовательская группа Новосибирского государственного технического университета (НГТУ) работает над разработкой инновационной системы для преобразования жестов глухонемых людей в звучащую речь. Об этом сообщил профессор кафедры автоматизированных систем управления НГТУ НЭТИ Михаил Гриф в беседе с «Интерфаксом».

По словам профессора, процесс работы системы начинается со сбора информации при помощи видео. После этого изображения цифровизируются и сохраняются в базу данных.

На данный момент программа способна распознавать 400 различных жестов. Однако ученые уже выявили около 10 тысяч жестов в различных словарях.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске нашли соединение, которое может помочь создать новые противоопухолевые средства.