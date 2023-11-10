В Новосибирской области 9,5 тысяч семей получили пособие при рождении ребенка

В Новосибирской области родители младше 35 лет могут подать заявление на получение государственной выплаты по уходу за детьми в течение шести месяцев со дня рождения ребенка.

Заявления принимают в центрах социальной поддержки населения, МФЦ или через портал Госуслуг. На эти цели в областном бюджете на 2023 год выделили 126,5 миллиона рублей.

С начала текущего года пособие уже получили 9527 молодых семей. Размер выплаты зависит от количества детей: 6,6 тысяч рублей предусмотрено на первого ребенка, 13,2 тысячи рублей – на второго и 19,8 тысяч рублей – при рождении третьего и последующих детей.

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