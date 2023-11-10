В Новосибирскую область придет потепление до +7 градусов

В предстоящие выходные жителей Новосибирской области ждут приятные погодные условия.

По данным местного гидрометцентра, 12 ноября температура воздуха поднимется до +7 градусов. Ночью будет 0 градусов, а днем термометры покажут от +2 до +4 градусов. Также прогнозируют южный ветер со скоростью от трех до восьми метров в секунду.

13 ноября ожидается смена направления ветра на северо-западное. Его скорость составит до 9 метров в секунду. Важно отметить, что в регионе теплее, чем в самом Новосибирске.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на ОбьГЭСе прошёл праздник в День народного единства.