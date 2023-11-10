Врач-эндокринолог назвала чернослив лучшим помощником в борьбе с инфекциями

Специалист объяснила, что сухофрукт также помогает укрепить иммунитет.

Эксперт Роскачества, врач-эндокринолог Елена Сюракшина рассказала, что популярный сухофрукт, который в основном помогает смягчить стул, на самом деле имеет и другие полезные свойства. По словам специалиста, чернослив способствует укреплению иммунитета и даже помогает в борьбе с инфекциями. Об этом сообщает RuNews24.ru.

Медик подчеркнула, что в составе продукта содержится магний и калий, которые полезны для здоровья сердца. Однако следует помнить, что в черносливе есть и высокий уровень сахара, поэтому увлекаться им не стоит, подчеркнула она.

Между тем Сюракшина добавила, что регулярное употребление чернослива не заменит лекарств, но станет хорошей профилактикой и дополнением к лечению после консультации у врача.

Напомним, врач-эндокринолог перечислила продукты, нарушающие качество сна.