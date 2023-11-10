Житель Новосибирска прострелил руку участковому

Новосибирец стрелял по полицейским, приехавшим на вызов.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, во вторник старший участковый и начальник местного отделения уголовного розыска прибыли в одну из квартир Ленинского района, где женщина заявила о том, что её насильно удерживают.

Дверь правоохранительным органам открыл мужчина 32 лет. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Незваные гости разозлили мужчину и тот в порыве ярости схватил травмат и дважды попал в руку участковому.

В результате, всё обошлось без госпитализации, а мужчина получил уголовное наказание за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, что мужчина застрелил двух сыновей и брата жены из-за развода.