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общество проиcшествия

Житель Новосибирска прострелил руку участковому

Фото: Mash Siberia

Новосибирец стрелял по полицейским, приехавшим на вызов.

По данным Telegram-канала Mash Siberia, во вторник старший участковый и начальник местного отделения уголовного розыска прибыли в одну из квартир Ленинского района, где женщина заявила о том, что её насильно удерживают.

Дверь правоохранительным органам открыл мужчина 32 лет. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Незваные гости разозлили мужчину и тот в порыве ярости схватил травмат и дважды попал в руку участковому.

В результате, всё обошлось без госпитализации, а мужчина получил уголовное наказание за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Напомним, что мужчина застрелил двух сыновей и брата жены из-за развода.

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Валерия Митрохина
Журналист

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