В Новосибирске участковым раздали 35 автомобилей и освятили их

На площади Ленина в Новосибирске губернатор Андрей Травников вручил подразделениям участковых уполномоченных новые автомобили.

Вчера, 10 ноября, в России отмечали День сотрудника органов внутренних дел. В Новосибирске, например, появились новые стеклянные пункты полиции.

Однако на этом подарки не закончились. В этом году в Новосибирске столетний юбилей отпразднует и служба участковых уполномоченных, поэтому представителям этого подразделения вручили ключи от новых автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе правительства Новосибирской области, 35 компактных внедорожников «Нива Тревел» отправят в 23 отдела. Перед поедкой, в том числе и дальние районы, автомобили освятили представители РПЦ.

«Надеюсь, что обновление автопарка, которое мы совместными усилиями провели за последние три года и будем продолжать, будет способствовать повышению эффективности вашей деятельности»,

— добавил губернатор Андрей Травников.