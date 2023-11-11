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В центре Новосибирска появился прозрачный пункт полиции

Фото: телеграм-канал Анатолия Локтя

На площади Ленина в Новосибирске появился новый пункт полиции – одна из его стен сделана из стекла для того, чтобы правоохранители могли видеть происходящее на улице.

О появлении нового стационарного поста в Театральном сквере на площади Ленина в своём Телеграм-канале рассказал мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Также градоначальник сообщил, что два таких же обновлённых объекта в ближайшее время начнут работать на Михайловской набережной и площади Маркса.

"Модули закуплены муниципалитетом и переданы в безвозмездное Управлению МВД России по городу Новосибирску,

– сообщил Анатолий Локоть. — Стационарные пункты сделают работу полицейских более оперативной, эффективной и улучшат условия труда".

Также мэр Анатолий Локоть добавил, что в планах на 2023 год отремонтировать 9 таких объектов. Мероприятие по открытию пункта на Ленина было приурочено к Дню сотрудника органов внутренних дел.

Напомним, вчера полицейских с профессиональным праздником поздравил министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев. Также коллеги вспоминали легендарных новосибирских милиционеров – здесь вы найдёте интервью с одним из них.

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Елена Отмахова
журналист

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