Какой 11 ноября 2023 праздник — какой церковный праздник, что запрещено и можно делать

Почему этот день в народе прозвали «недобрым праздником» и старались не ходить по гостям, читайте ниже.

Православная церковь связывает 11 ноября 2023 года с памятью о Святом Харитоне, которого чудесным образом спасла от разбойников ядовитая змея. В народе этот ноябрьский день зовётся Харитоновым или «недобрым праздником», поскольку предки видели проявление темных сил именно 11 ноября.

Именно страх встречи с «нечистой силой» и толкал славян на затворничество в этот день. Даже последние холодоустойчивые ягоды в лесах нельзя было собирать – считалось, что на них наплевал сам Дьявол, чтобы навлечь на людей тяжелые недуги.

Также наши предки искренне верили, что встреча с темноволосыми и черноглазыми людьми в этот день сулит сильнейшей порчей и мощным сглазом. А вот сны 11 ноября приходят вещие, гласит поверье. По ним можно предсказать ближайшее будущее спящего.

Зато в этот день разрешались такие богоугодные деяние, как рукоделие и любой досуг дома с семьей. Не возбранялось и отмечать праздник песнями и танцами. Можно было и вовсе ничего не делать, посвятив целые сутки лени.

Согласно погодным приметам можно было предсказать характер будущей зимы:

· низко летающие птицы 11 ноября к ранней зиме;

· нахохлившиеся куры – к скорому приходу холодов;

· если до 11 ноября зайцы не поменяли цвет шкурки на белый – снежный покров установится поздно;

· березовые листья, ещё не опавшие до 11 ноября, сулили суровую и морозную зиму.