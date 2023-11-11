Мэрия Новосибирска собирается заключить еще одну концессию по теплоснабжению на 623 млн руб

Мэрия Новосибирска планирует заключить второе концессионное соглашение на модернизацию объектов теплоснабжения в 2024 году. Об этом сообщили в пресс-центре городской администрации.

Инициатива принадлежит ООО «Новосибирская теплосетевая компания». Однако в мэрии уточнили, что подать заявку могут и другие компании.

В рамках концессии планируют создать восемь блочно-модульных котельных с инженерными коммуникациями, четыре тепловые сети и центральный тепловой пункт с инженерными коммуникациями на улице Титова. Также проведут реконструкцию центрального теплового пункта на улице Первомайской, 84.

По условиям «Новосибирской теплосетевой компанией», суммарные инвестиции в модернизацию объектов теплоснабжения до конца 2033 года оцениваются в 623,4 миллиона рублей. Заявки на заключение концессионного соглашения принимают в бумажном и электронном виде до 18 декабря 2023 года.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске СГК наведет порядок после замены теплосетей на пяти улицах весной.