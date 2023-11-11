В Новосибирске СГК наведет порядок после замены теплосетей на пяти улицах весной

СГК в Новосибирске рассказала о своих планах по благоустройству шести участков города весной 2024 года.

Перед заменой теплосетей на этих участках планируется провести косметические работы до конца ноября. После окончания холодов планируют полностью восстановить и улучшить обстановку на улицах Связистов, Комбинатская, Автогенная, а также на двух участках по Выборной и Ленинградской.

По данным СГК, уже к зиме благоустроили 14 участков города. На ближайшей неделе планируется уборка на улицах Петропавловская, Революции, Широкая, Связистов, Петухова, Богаткова и Невского.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске участковым раздали 35 автомобилей и освятили их.