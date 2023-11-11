Мэрия Новосибирска запретила митинг оппозиционера "за честные выборы"

Общественник Михаил Рязанцев подал в мэрию Новосибирска заявление на проведение 18 ноября митинга "за честные выборы", но получил отказ.

Документ с резолюцией мэрии Новосибирска появился в Telegram-канале «Коалиция Новосибирск 2020». Согласно информации в нём, Михаилу Рязанцеву запретили проведение митинга из-за его причастности к запрещенным и признанным в России экстремистскими организациям.

В качестве обоснования в мэрии Новосибирска привели федеральный закон «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях». Согласно положениям этого документа, в России запрещается организация митингов партиями или общественным объединениями, чья деятельность приостановлена или запрещена вовсе.

Как заявил сам активист, получивший отказ, митинг "за честные выборы" он хотел провести в центре, у памятника Владимиру Ленину, 18 ноября.

Также напомним, что месяц назад в Новосибирске состоялся митинг против роста тарифов ЖКХ, на который пришло около ста человек, но он проходил не в центре, а в районе старого аэропорта.