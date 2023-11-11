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общество

На Михайловской набережной в Новосибирске хотят обновить 59-летнюю постройку

Фото: «АиФ-Новосибирск»

На Михайловской набережной в Новосибирске начались работы по обновлению 59-летней кирпичной постройки.

Владелец территории рассказал, что планируется строительство кафе на этом участке. Также планируется обустройство дополнительного спуска к набережной со стороны улицы Большевистская. В рамках проекта решили снести близлежащее здание и выровнять участок.

Владелец территории подтвердил продажу земельного участка и поделился, что первоначально планировалось использовать здание для офиса с выходом на Большевистскую.

Мэрия подтвердила, что участок не входит в состав парковой территории и может быть использован для возведения кафе, закусочной или бара. Департамент строительства города указал, что участок находится в пределах территории общего пользования.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска собирается заключить еще одну концессию по теплоснабжению на 623 млн руб.

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Игорь Кириченко
Журналист

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