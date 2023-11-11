Орнитолог Алексей Яновский объяснил появление фламинго под Новосибирском в ноябре

В Новосибирской области в начале ноября заметили необычного гостя — фламинго.

Эта птица не присоединилась к своим собратьям, чтобы улететь в тёплые края, а осталась рядом с водоёмом. Глава Минприроды Евгений Шестерни, опубликовал фотографию фламинго в своём Телеграм-канале.

Орнитолог Алексей Яновский пояснил, что фламинго обычно обитает в Прикаспии и на юге Казахстана. Эта птица не является обыденным видом для Новосибирской области, даже летом. Он предположил, что, возможно, птица потерялась из-за плохой погоды.

Орнитолог также отметил, что иногда стайные птицы могут заблудиться и направиться в противоположное место миграции. Это может произойти из-за непогоды или людей.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в институтах новосибирского Академгородка открыли новые лаборатории ПИШ.