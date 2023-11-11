В институтах новосибирского Академгородка открыли новые лаборатории ПИШ

В пятницу, 10 ноября, в Новосибирском государственном университете (НГУ) состоялась церемония открытия трех лабораторий Передовой инженерной школы (ПИШ) в сфере биотехнологий и микрофлюидики.

Директор ПИШ Сергей Головин подчеркнул, что технологическая платформа представляет собой комплексный подход к технологическим вызовам. Они включают в себя создание научно-технологической базы, разработку рыночных продуктов и подготовку высококвалифицированных кадров.

Ранее ПИШ уже успешно реализовала проекты в геофизике, космонавтике, искусственном интеллекте и технологиях замкнутого цикла. Теперь новая линия работы направлена на обеспечение отечественной медицины тест-системами для ранней диагностики, включая онкологические заболевания. Партнером в этом направлении стала компания «Медико-биологический союз» из Новосибирска.

Проекты уже показали первые результаты, включая программное обеспечение и реагенты для исследования генома пациента.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области газ придет в сельскую местность.