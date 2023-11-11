В Новосибирской области газ придет в сельскую местность

На заседании строительного комитета Законодательного Собрания Новосибирской области рассказали про увеличение уровня газификации региона. Депутаты обсудили этот вопрос в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2024 год и планового периода 2025-2026 годов.

Депутат Дмитрий Козловский запросил информацию о финансировании газификации и времени достижения установленных президентом показателей. В ответ министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что по решению президента газификация осуществляется за счет единого оператора.

В данный момент уровень газификации населенных пунктов Новосибирской области составляет примерно 38 процентов. Министр подчеркнул, что совместно с «Газпромом» реализуется обширная программа газификации, охватывающая различные населенные пункты, включая новые направления.

Депутаты также обсудили программу догазификации. Они отметили, что газораспределительные организации заключают договоры на три года вперед. По словам заместителя Губернатора Сергея Сёмки, работы по газификации активно проводятся в Искитимском, Черепановском, Новосибирском, Сузунском районах.

Ранее Сиб.фм сообщал, что на Михайловской набережной в Новосибирске хотят обновить 59-летнюю постройку.