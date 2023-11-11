Песков прокомментировал помилование участника СВО, который убил женщину

По словам Пескова, существуют два пути для помилования заключенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о помиловании Владислава Канюса, осужденного за жестокое убийство и изнасилование в 2020 году.

Песков отметил, что существуют два пути для помилования заключенных — признание вины и обращение в инстанции ФСИН, а также «второй путь», который, по его словам, связан с искуплением на поле боя или в ходе СВО.

Решение о помиловании Владислава Канюса вызвало волнение в обществе. Мужчину помиловали после участия в СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно решение Путина о возвращении мобилизованных из зоны СВО.