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общество

Песков прокомментировал помилование участника СВО, который убил женщину

Фото: Kremlin.ru

По словам Пескова, существуют два пути для помилования заключенных.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение о помиловании Владислава Канюса, осужденного за жестокое убийство и изнасилование в 2020 году.

Песков отметил, что существуют два пути для помилования заключенных — признание вины и обращение в инстанции ФСИН, а также «второй путь», который, по его словам, связан с искуплением на поле боя или в ходе СВО.

Решение о помиловании Владислава Канюса вызвало волнение в обществе. Мужчину помиловали после участия в СВО.

Ранее Сиб.фм сообщал, что стало известно решение Путина о возвращении мобилизованных из зоны СВО.

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Игорь Кириченко
Журналист

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