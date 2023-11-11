Семилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк в Новосибирске

Сегодня, 11 ноября, в Октябрьском районе Новосибирска несовершеннолетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк, который был засыпан снегом.

Сотрудники Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области начали доследственную проверку.

В пресс-службе СУ СКР подчеркнули, что следствие направлено на выявление возможных нарушений, а также наличие признаков преступления в действиях должностных лиц, ответственных за обслуживание канализационных систем. По результатам проверки будет дана юридическая оценка в соответствии со статьей 238 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске следователи СКР проверяют смерть утонувшего рыбака.