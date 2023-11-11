В Новосибирске следователи СКР проверяют смерть утонувшего рыбака

Спасатели МАСС в Новосибирске сообщили, что 10 ноября из Оби выловили тело рыбака – следователи СКР проводят проверку.

О том, что из реки Обь было выловлено тело мужчины спасатели МАСС сообщили в сводке своего сообщества в соцсети "ВКонтакте".

Согласно скудной информации, утонувший мужчина – 1947 года рождения. На место происшествия был вызван наряд полиции. По факту обнаружения тела 76-летнего погибшего составлен протокол.

Далее тело 76-летнего пенсионера было передано следователям СКР. Сейчас по факту случившегося проводится проверка. Предположительно, пенсионеру могло стать плохо во время рыбалки.

Странно в этой ситуации одно: сезон рыбалки закончен до того, как река покроется льдом. В последнее время рыбаков на водоёме мало, поэтому количество несчастных случаев сократилось. Последнее происшествие было в середине октября на Алтае, когда автомобиль 56-летнего мужчины заглох посреди реки.