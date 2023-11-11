Школьница из Новосибирска дошла до полуфинала шоу "Суперниндзя" на "СТС"

17-летняя Анастасия Зайкова из Новосибирска приняла участие в шоу "Суперниндзя" – школьнице не хватило совсем немного, чтобы выйти в финал.

Об уникальной школьнице из Новосибирска в своём Телеграм-канале рассказала вице-мэр Анна Терешкова. 17-летней Анастасии Зайковой предрекают большое спортивное будущее, и её уже называют звездой российского скалолазания.

Настя не раз принимала участие во всероссийских соревнованиях по боулдерингу, где занимала призовые места.

На этот раз новосибирская школьница решила испытать себя и пойти полосу препятствий в программе на канале "СТС" «Суперниндзя». Девушка добралась до полуфинала и на полосе препятствий соперничала с чемпионом России Вадимом Тимоновым.

Как отметила Анна Терешкова, Анастасии Зайковой совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы выйти в финал. Но у девушки – большое будущее. Вице-мэр рассказала о спортивной карьере школьницы – та является воспитанницей колледжа олимпийского резерва, спортсменкой Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и проходит подготовку по экстремальным видам спорта.

Также напомним, что футболист из Новосибирска Игорь Григорьев встретил новую любовь и решил вернуться на проект "Дом-2".