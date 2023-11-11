сегодня
11 ноября, 17:07
пробки
3/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
11 ноября, 17:07
пробки
3/10
погода
+3.9°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня 13:26
общество культура спорт

Школьница из Новосибирска дошла до полуфинала шоу "Суперниндзя" на "СТС"

Фото: телеграм-канал Анны Терешковой

17-летняя Анастасия Зайкова из Новосибирска приняла участие в шоу "Суперниндзя" – школьнице не хватило совсем немного, чтобы выйти в финал.

Об уникальной школьнице из Новосибирска в своём Телеграм-канале рассказала вице-мэр Анна Терешкова. 17-летней Анастасии Зайковой предрекают большое спортивное будущее, и её уже называют звездой российского скалолазания.

Настя не раз принимала участие во всероссийских соревнованиях по боулдерингу, где занимала призовые места.

Фото Школьница из Новосибирска дошла до полуфинала шоу

На этот раз новосибирская школьница решила испытать себя и пойти полосу препятствий в программе на канале "СТС" «Суперниндзя». Девушка добралась до полуфинала и на полосе препятствий соперничала с чемпионом России Вадимом Тимоновым.

Как отметила Анна Терешкова, Анастасии Зайковой совсем чуть-чуть не хватило для того, чтобы выйти в финал. Но у девушки – большое будущее. Вице-мэр рассказала о спортивной карьере школьницы – та является воспитанницей колледжа олимпийского резерва, спортсменкой Новосибирского центра высшего спортивного мастерства и проходит подготовку по экстремальным видам спорта.

Также напомним, что футболист из Новосибирска Игорь Григорьев встретил новую любовь и решил вернуться на проект "Дом-2".

ОЦЕНИТЬ статью
0

Елена Отмахова
журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в