В Новосибирске адвокаты обвиняемого в коррупции экс-сенатора Лаптева собрали для суда подписи верующих

В Октябрьском районном суде Новосибирска завершился громкий процесс по делу экс-сенатора, бывшего депутата Заксобрания Владимира Лаптева. Его адвокаты рассказали, почему народному избраннику нельзя в тюрьму и приложили в его защиту подписи верующих и представителей РПЦ.

Из высокопоставленного общественного деятеля в персону нон грата депутат Заксобрания Новосибирской области, член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Владимир Лаптев превратился в конце сентября 2022 года. В это время его с поличным задерживают оперативники ФСБ: ему адресована крупная взятка в размере около миллиона рублей.

В региональном отделении партии "Единая Россия" сразу заявляют о его исключении, а уже через пару дней Владимир Лаптев попадает и в СИЗО. Под домашний арест он выходит через месяц.

Однако в Октябрьский районный суд дело уходит только в августе 2023 года. В обвинительном заключении – четыре эпизода: два из них квалифицированы по части 3 статьи 159 УК РФ (мошенничество в крупном размере, совершенное с использованием служебного положения), один по части 6 статьи 290 (получение взятки в крупном размере) и один по части 3 статьи 291 УК РФ (дача этой самой взятки).

За весь этот букет гособвинитель в прениях попросила назначить наказание в виде 9 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штраф в размере 35 800 000 рублей.

"Ревностный христианин"

После заявления прокурора, на следующем заседании, которое прошло 10 ноября, настало время выступить с последним словом самому подсудимому Владимиру Лаптеву. Бывший депутат был расстроен и очень волновался.

"Ваша честь! Я признаю вину, раскаиваюсь, я сотрудничаю со следствием. После проведённого времени в СИЗО, спасибо, что вы мне разрешили сделать операцию, сложную операцию на сердце,

– начал свою речь Владимир Лаптев. – На иждивении имею несовершеннолетних детей, которым нужен отец. Прошу, не наказывайте меня строго, не лишайте свободы. Спасибо, у меня всё!"

У бывшего сенатора два адвоката. Далее они выступили с защитной речью. Они также заявили, что необходимости в реальном лишении свободы нет, так как дело рассмотрено в особом порядке, и Владимир Лаптев раскаивается.

"Владимир Васильевич просит не лишать его свободы и возможности общаться с его пятью малолетними детьми, учесть его состояние здоровья. В то же время ущерб, причинённый Законодательному собранию по двум эпизодам инкриминируемого деяния, заглажен в полном объёме. Гражданских исков по уголовному делу заявлено не было,

– зачитал свою речь защитник экс-депутата Алексей Поздняков. – В связи с выраженной позицией подзащитного сторона защиты не оспаривает его причастность к деянию, но просит обратить должное внимание на следующие обстоятельства: Лаптев Владимир Васильевич пояснял, что совершённые им действия по первому эпизоду обвинения, были направлены на то, чтобы оказать помощь в приобретении здания бывшей школы, которое было приобретено за 1 миллион рублей, и было передано в безвозмездное пользование общественных организаций города Куйбышева".

Как поясняет адвокат, экс-сенатор не преследовал личных интересов, а здание предназначено для проведения общественных мероприятий, в которых принимает участие две сотни человек. Алексей Поздняков приобщил также и почётные грамоты Владимира Лаптева от РПЦ.

"Так, секретарь епархии Русской Православной Церкви характеризует Владимира Васильевича с 2005 года, как человека, который завершил строительство Спасского кафедрального собора в Куйбышеве и кладбищенской часовни в городе Куйбышев, – продолжает Алексей Поздняков.

– За время строительства церкви, он проявил себя как очень ответственный, целеустремлённый человек, как ревностный христианин. Он осознавал, что строит не просто здание, а дом божий. К нему неоднократно обращались прихожане – он их внимательно выслушивал и всегда старался помочь".

Ордена и ходатайство верующих

В речи правозащитника также было указано, что Владимир Лаптев занимается духовным воспитанием несовершеннолетних детей.

"За это он был избран старостой каинской епархии. Он не раз удостаивался высоких церковных наград: ордена Святого благоверного князя Владимира 3 степени и ордена Святого благоверного князя Даниила Московского второй степени. Также его заслуги были отмечены руководством страны Орденом "За заслуги перед Отчеством".

Адвокат попросил суд приобщить к делу в качестве характеризующих подсудимого все награды Владимира Лаптева. Прихожане также написали прошение за бывшего сенатора.

"Данные обстоятельства подтверждаются не только показаниями свидетелей по данному делу, но и письменными доказательствами. В частности, ходатайством прихожан, которое подписали 119 прихожан и простых граждан, которые просят суд проявить гуманность и человечность и не лишать Владимира Васильевича свободы",

– добавил Поздняков.

В длинной речи адвокат также сообщил о представителях ТОС, которые поддерживают Владимира Лаптева. Алексей Поздняков добавил в конце, что в колонии бывший сенатор может просто умереть, ведь ему нужны высококвалифицированные кардиологи.

"Лаптев изъявляет намерения вести законопослушный образ жизни, никогда не посягая на закон, посвящая время своей семье и укреплению веры в господа Бога", – закончил монолог адвокат.

Как указали адвокаты, для истинного христианина хватит и наказания в виде штрафа в размере 35 миллионов 800 тысяч, на крайний случай — усоловный срок, который "всегда можно заменить на реальный".

После выступления адвокатов судья удалилась. Следующее заседание назначено на 27 ноября – возможно, будет оглашён приговор.

На предложение журналиста дать комментарий – Владимир Лаптев робко ответил, что не может, потому что на него судом наложены ограничения. Но в качестве презента грустный бывший сенатор раздал диски со своими песнями.

Музыка – хорошая, но к уголовному делу, как и вера в Бога, не относится...