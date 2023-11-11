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общество проиcшествия

В Новосибирске мужчина прилетел в аэропорт Толмачево и пропал

Фото: «ДоброСпас-Новосибирск»

В Новосибирске пропал без вести 27-летний Алексей Довбышенко.

Молодой человек прилетел в аэропорт Толмачево 30 октября. С тех пор его местонахождение остается неизвестным. Ориентировку на пропавшего опубликовали в группе «ДоброСпас-Новосибирск». Последний раз Алексея видели в аэропорту.

Алексей Довбышенко ростом от 180 до 185 сантиметров, спортивного телосложения. У него карие глаза и темные волосы. В момент исчезновения он был одет в черную куртку и черные штаны.

Ранее Сиб.фм сообщал, что опубликовано видео нападения на пропавшую 10 дней назад девушку в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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