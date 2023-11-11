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общество

В Новосибирске мужчине запретили ездить на купленном Lexus RX из-за бывшего владельца

Фото: Pexels.com

В Новосибирске Ленинский районный суд принял решение о запрете новому владельцу автомобиля Lexus RX, пользоваться им.

Причиной стало то, что предыдущего владельца машины задержали за управление в состоянии алкогольного опьянения. После четырех дней с момента инцидента он решил продать автомобиль.

Прокуратура региона сообщила, что суд наложил ограничения на автомобиль, так как он использовался при совершении преступления. Сотрудники ГИБДД не имеют права снять машину с учета или зарегистрировать ее на другое лицо.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске участковым раздали 35 автомобилей и освятили их.

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Игорь Кириченко
Журналист

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