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вчера 19:40
общество

В Новосибирской области 11-летняя девочка попала в больницу после избиения в школе

Фото: Pexels.com

11-летняя девочка из Новосибирской области попала в больницу после того, как ее избил 13-летний мальчик во время урока физкультуры в школе города Татарска.

Мать пострадавшей рассказала, что ее дочь выходила из спортзала. В это время мальчик, стоя на скамейке, внезапно ударил ее ногой по голове.

После инцидента у девочки ухудшилось самочувствие. Ее отвезли в больницу. В хирургии ей сделали снимки, которые показали выбитую челюсть.

В настоящее время девочка находится под наблюдением врачей. Ей вправили челюсть, и она ест через трубочку. Точный диагноз и последствия травмы пока не установлены.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске мужчине запретили ездить на купленном Lexus RX из-за бывшего владельца.

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Игорь Кириченко
Журналист

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