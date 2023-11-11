В Новосибирской области женщина упала в яму со сточными водами

Вечером 6 ноября в Бердске на улице Карла Маркса местная жительница гуляла со своей собакой. Во время прогулки она упала в яму со сточными водами. Женщина кричала о помощи и привлекла внимание прохожих.

«Из окна дома № 58 выглянула женщина и спросила, что случилось. Я стала кричать, что тону. Тут на помощь мне подошел проходящий мимо мужчина. Когда он встал рядом со мной на колени, я попросила его отойти, потому что рядом обваливалась земля», — рассказала пострадавшая.

На помощь пришел мужчина, проходивший мимо. Он помог Елене выбраться из ямы, после чего женщина пошла домой. Позднее выяснилось, что у нее появились гематомы по всему телу. Елена обратилась в больницу и подала заявление в полицию. Работы по решению вопроса с ямой начались на следующий день после происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк в Новосибирске.