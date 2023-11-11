Война в Израиле: последние новости о ситуации на Ближнем Востоке к 11 ноября

Израиль со своим единственным единомышленником Америкой может противопоставиться всему миру и остаться в полной изоляции – таков важнейший итог ближневосточного конфликта по данным на 11 ноября 2023 года.

Пока весь мир призывает к прекращению огня на Ближнем Востоке, израильская армия медленно, но упрямо продвигается вглубь сектора Газа в рамках наземной операции по уничтожению группировки ХАМАС. Однако уничтожить получается пока только мирное население.

По свежим данным палестинского Минздрава на 11 ноября 2023 года число погибших на густонаселённой территории Газы перевалило за 10, 8 тысяч человек, ранено на порядок больше — более 26 тысяч человек (половина из них – малолетние дети).

Этот факт всё мировое сообщество уже прозвало геноцидом против гражданского населения Палестины и призывает стороны прекратить кровопролитие. Подобное единодушие всех государств мира крайне пугает Америку – «Вашингтон опасается, что длительная израильская военная кампания в Газе может спровоцировать более широкомасштабный конфликт на Ближнем Востоке, а Израилю и США грозит изоляция, поскольку весь мир призывает к прекращению огня», пишет газета New York Times со ссылкой на нескольких чиновников в администрации президента США Джо Байдена.

Некоторые американские чиновники даже заявили, что силовой ответ Израиля на нападения ХАМАС усилил сочувствие во всем мире к палестинскому вопросу.

В это же время МИД России в очередной раз призвал стороны прекратить боевые действия, вновь предложив двугосударственную формулу мирного урегулирования, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.