сегодня
12 ноября, 22:00
пробки
1/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня
12 ноября, 22:00
пробки
1/10
погода
+4°C
курсы валют
usd 92.05 | eur 98.31
сегодня 21:36
проиcшествия

Бастрыкин проконтролирует ситуацию с Омским школьником, на которого обрушилась штукатурка

Фото: ru.freepik.com

Глава Следственного комитета России проконтролирует проверку информации об Омском школьнике, на которого во время урока обрушилась штукатурка

10 ноября в Омске во время урока на шестиклассника упал кусок штукатурки, в результате чего мальчика с черепно-мозговой травмой отправили на амбулаторное наблюдение.

В данный момент СУ СК РФ по Омской области организовал проверку, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц по признакам преступления в халатности.

Уточним, что школу, где произошла ситуация, планировали закрыть на капитальный ремонт.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении 11-летней девочки в Татарске.

ОЦЕНИТЬ статью
0

Нина Раневская
Журналист

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Читайте в