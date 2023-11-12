Бастрыкин проконтролирует ситуацию с Омским школьником, на которого обрушилась штукатурка

Глава Следственного комитета России проконтролирует проверку информации об Омском школьнике, на которого во время урока обрушилась штукатурка

10 ноября в Омске во время урока на шестиклассника упал кусок штукатурки, в результате чего мальчика с черепно-мозговой травмой отправили на амбулаторное наблюдение.

В данный момент СУ СК РФ по Омской области организовал проверку, в результате которой будет дана оценка действиям должностных лиц по признакам преступления в халатности.

Уточним, что школу, где произошла ситуация, планировали закрыть на капитальный ремонт.

Ранее Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении 11-летней девочки в Татарске.