Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нападении в школе на 11-летнюю девочку

В Новосибирской области 11-летняя девочка попала в больницу после избиения в школе.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении несовершеннолетней девочки в Татарске. Об этом сообщили в ведомстве.
Напомним, в одной из школ Татарска 11-летней девочке были причинены телесные повреждения 13-летним школьником. Следком Новосибирской области организовал проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).
Известно, что ребёнка госпитализировали в больницу с травмами лица.
Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девочка провалилась в открытый канализационный люк.