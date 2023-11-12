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общество проиcшествия

Глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нападении в школе на 11-летнюю девочку

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирской области 11-летняя девочка попала в больницу после избиения в школе.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад об избиении несовершеннолетней девочки в Татарске. Об этом сообщили в ведомстве.

Напомним, в одной из школ Татарска 11-летней девочке были причинены телесные повреждения 13-летним школьником. Следком Новосибирской области организовал проверку по ст. 293 УК РФ (халатность).

Известно, что ребёнка госпитализировали в больницу с травмами лица.

Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске девочка провалилась в открытый канализационный люк.

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Дамир Трубников

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