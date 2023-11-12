В Новосибирске девочка провалилась в открытый канализационный люк

В Новосибирске в Октябрьском районе 7-летняя девочка провалилась в открытый канализационный люк.

Все произошло в субботу, 11 ноября, возле дома №9 на улице Лобова. Из-за снега девочка не заметила открытый люк. Однако ей удалось самостоятельно выбраться из люка и дойти до дома.

Очевидец отметил, что ребенок успел ухватиться за края и вылезти из ямы.

Следственный комитет начал проверку по статье «Ненадлежащее оказание услуг».

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске адвокаты обвиняемого в коррупции экс-сенатора Лаптева собрали для суда подписи верующих.