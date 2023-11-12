На АЗС в Новосибирске из автобуса шел странный пар

В Новосибирске очевидцы заявили, что из автобуса на АЗС исходил пар, похожий на метан.

На заправке «Газпром» на улице Первомайской в Новосибирске из автобуса № 4 начал выходить пар, похожий на метан. Об этом сообщили очевидцы в паблике «АСТ-54» во «ВКонтакте».

По словам подписчиков сообщества, инцидент произошел в субботу, 11 ноября. В момент происшествия сотрудники закрыли заправку.

Один из очевидцев сообщил, что газом пахло на всю улицу.

«Автобус там стоял долго, ждали, пока весь газ выйдет из баллона поврежденного. Газом воняло на всю улицу», — поделился он.

Запах вещества почувствовали и жители микрорайона Весеннего.



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