Под Новосибирском женщина упала в яму со сточными водами

В Новосибирской области местная жительница упала в яму со сточными водами.

В Бердске местная жительница упала в яму со сточными водами, гуляя со своей собакой 6 ноября. Ее крики о помощи привлекли внимание прохожих.

К женщине подбежал мужчина и помог ей выбраться из ямы. У пострадавшей появились гематомы по всему телу, и она обратилась в больницу, а также подала заявление в полицию.

Яму заделывать начали только на следующий день.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк в Новосибирске.