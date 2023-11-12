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проиcшествия

Под Новосибирском женщина упала в яму со сточными водами

Фото: скриншот из видео / «Свидетель»

В Новосибирской области местная жительница упала в яму со сточными водами.

В Бердске местная жительница упала в яму со сточными водами, гуляя со своей собакой 6 ноября. Ее крики о помощи привлекли внимание прохожих.

К женщине подбежал мужчина и помог ей выбраться из ямы. У пострадавшей появились гематомы по всему телу, и она обратилась в больницу, а также подала заявление в полицию.

Яму заделывать начали только на следующий день.

Ранее Сиб.фм сообщал, что семилетняя девочка провалилась в открытый канализационный люк в Новосибирске.

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Дамир Трубников

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