Новосибирский футболист Игорь Григорьев вернулся на проект "Дом-2"

Футболист Игорь Григорьев из Новосибирска появился в качестве гостя на проекте «Дом-2» с букетом роз.

На проекте он познакомился с участницей Элиной Рахимовой из Казани. После первой встречи Григорьев решил покинуть проект, направившись обратно в Новосибирск для завершения своих дел. Возникший скандал с Рахимовой привел к эмоциональной расправе. Однако спортсмен внезапно вернулся с новым букетом роз.

Это уже второй раз, когда Григорьев появляется на «Дом-2». Раньше он участвовал в шоу в январе 2020 года. Тогда он выстраивал отношения с Юлией Жуковой.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске подвели итоги научно-технологического диктанта «Технопрома».