Стало известно, где находится сын пропавшей 30-летней Аксинии Шемякиной из Новосибирска

Подруга пропавшей девушки предположила, что Шемякина могла уехать отдыхать со своим парнем.

Девятилетний сын Аксинии Шемякиной, которая пропала 30 октября, находится у своей бабушки. Об этом сообщила знакомая семьи.

По её словам, ребенок ждёт маму, однако до сих пор никому неизвестно о её местоположении.

Другая знакомая Аксинии Шемякиной предположила, что она просто уехала отдыхать с Романом С. — нынешним парнем, который трижды судим. Последний раз суд его приговорил к 3 года в 2019 за угон автомобиля.

«Он хоть и угонщик, но точно не убийца», — заявила подруга пропавшей.

В ГУ МВД по Новосибирской области не смогли прокомментировать Сиб.фм, находится ли Роман С. в розыске, на данный момент о его местонахождении также ничего не известно.

Как удалось выяснить, 25-летний Роман активно ведет свою страницу во «Вконтакте», однако под вымышленным именем. Последний раз он был в сети 17 октября.





В его профиле большое количество фотографий с Аксинией.

Сама пропавшая зарегистрировалась в телеграме 2 ноября — тогда об её исчезновении заявили в полицию. Кто сидел в её аккаунтах в соцсетях, пока неизвестно.

Как ранее писал Сиб.фм, в распоряжении редакции появилось видео, на котором, по словам собеседницы Сиб.фм, сожитель пропавшей Аксинии Шемякиной напал на неё возле подъезда в ночь с 13 на 14 июня. Позже они переехали в другую квартиру.

Напомним, Аксиния пропала 30 октября. Её бывший муж рассказал, что не общался с ней 2 года.