В 2024 году мэрия Новосибирска заключит вторую концессию по теплоснабжению

Мэрия Новосибирска заключит вторую концессию по теплоснабжению в 2024 году.

В Новосибирске в 2024 году планируется заключение второй концессии на модернизацию объектов теплоснабжения. Инициатива о соглашении пришла от Новосибирской теплосетевой компании, но также другие предприятия смогут участвовать в конкурсе. Заявки будут приниматься до 18 декабря.

В рамках концессии планируется создание восеми блочно-модульных котельных с инженерными коммуникациями, четырех тепловых сетей и центрального теплового пункта на улице Титова, а также реконструкция центрального теплового пункта на улице Первомайской, 84.

Общий объем инвестиций составит 623,4 миллиона рублей до конца 2033 года.



Как ранее писал Сиб.фм, в Новосибирске потратили 800 млн рублей на закупку снегоуборочной техники.