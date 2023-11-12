В Новосибирске потратили 800 млн рублей на закупку снегоуборочной техники

Власти Новосибирска потратили почти 800 млн рублей на закупку 60 единиц снегоуборочной техники.

В Новосибирске потратили почти 800 миллионов рублей на закупку 60 единиц снегоуборочной техники. Об этом сообщает издание РБК-Новосибирск со ссылкой на пресс-центр мэрии города.

Из общей суммы 698,3 миллиона рублей было потрачено на приобретение 51 единицы техники для улучшения работы департамента транспорта и дорожно-благоустройственного комплекса мэрии в зимний период 2023-2024 годов. Еще 9 единиц техники на сумму 99,5 миллиона рублей были закуплены для автопарка ДЭУ-1.

Эта техника была приобретена за счет регионального и городского бюджетов.

По информации мэрии, общее количество спецтехники для уборки городских дорог зимой составляет 492 единицы.



Напомним, на улице Ленина в Новосибирске установят фотозоны и навесной потолок.