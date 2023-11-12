В Новосибирске 43 дома остались без горячей воды и отопления

В Новосибирске в Заельцовском районе произошло аварийное отключение, в результате которого 43 дома остались без тепла и горячей воды

12 ноября днем в три часа в Новосибирске в Заельцовском районе произошло аварийное отключение. 43 дома остались без тепла и горячей воды.

Отключение произошло из-за инцидента на улице Кропоткина. Сегодня около 13:00 там из-за дефекта в трубопроводе из-под асфальта прорывалась горячая вода.

Под аварийное отключение попали дома на улицах Линейная, Рельсовая и Кропоткина. Оно продлится до семи часов утра 13 ноября.

Напомним, в 2024 году мэрия Новосибирска заключит вторую концессию по теплоснабжению.