В Новосибирске из-за пожара обрушилась кровля жилого дома

В Новосибирске в Дзержинском районе обрушилась кровля жилого дома.

В Новосибирске в Дзержинском районе произошел пожар, в результате которого обрушилась кровля жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

По данным ведомства, в воскресенье, 12 ноября, в 11:22 по местному времени поступило сообщение о пожаре на улице Геологической. В этот момент пламя уже охватило всю кровлю здания, и частично обрушило ее. Площадь пожара составила около 55 квадратных метров.

Один из жильцов получил незначительные ожоги рук и шеи, но от госпитализации отказался. К полудню пожар был локализован и ликвидирован. В тушении пожара участвовали 16 бойцов МЧС и 4 спецавтомобиля. Причину возгорания устанавливают сотрудники МЧС.



Напомним, в МЧС назвали причину пожара в новосибирской конюшне, где погибли 17 лошадей.