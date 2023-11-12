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общество

В Новосибирске прошёл ливень утром 12 ноября

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске утром в воскресенье прошел сильный дождь.

12 ноября утром в Новосибирске начался сильный ливень. Снег, который выпал неделю назад, практически весь растаял и превратился в большие лужи.

По прогнозам синоптиков, дождь будет продолжаться весь день, меняя свою интенсивность. К вечеру возможен мокрый снег.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, в Новосибирской области ожидается потепление до +7 градусов.

Напомним, Сиб.фм опубликовал пять правил, которые помогут пережить новосибирский гололёд без травм.

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Дамир Трубников

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