Не выходи из комнаты: пять правил, которые помогут пережить новосибирский гололёд без травм

Согласно данным Новосибирского НИИТО им. Я. Л. Цивьяна, за неделю со 2 по 9 ноября в приёмное отделение обратилось 60 человек с гололёдными травмами. Большинство пострадавших направили на амбулаторное лечение, а девять новосибирцев госпитализировали. Врач-травматолог-ортопед, исполняющий обязанности заведующего приёмного отделения ННИИТО им. Я. Л. Цивьяна Семён Дрантусов в беседе с корреспондентом «Сиб.фм» перечислил правила безопасности в период гололёда.

Как отмечает Семён Дрантусов, с наступлением зимы чаще всего в отделение ННИИТО обращаются новосибирцы с травмами шейки бедра, верхней конечности и позвоночника. По словам эксперта, возраст основной части пациентов превысил 50 лет.

«С возрастом у пациентов развивается остеопороз. Кости становятся более мягенькими, более хрупкими. При падениях у пожилого человека высокая вероятность получить перелом. Чаще всего это касается пациентов старше 60 лет, у которых могут возникнуть переломы шейки бедренной кости. Им требуется немедленная медицинская помощь с хирургическим последующим лечением», — рассказывает собеседник.

Как не упасть на льду

По словам Семёна Дрантусова, самое простое правило безопасности — не выходить на улицу.

«Естественно, это невозможно. Для жизни нам требуется постоянное движение. Но можно обеспечить себе пласт безопасности», — подчёркивает специалист.

Травматолог-ортопед рекомендует новосибирцам не наступать на очень скользкую поверхность, не торопиться, использовать обувь с широкой подошвой, шипами и нескользящей поверхностью.

«Даже если ты умеешь падать и у тебя отработанный навык — это не всегда может помочь. Потому что ты не всегда контролируешь своё падение. Естественно, чем человек старше, тем хуже у него реакция способности к правильному падению», — уточняет эксперт.

Что делать, если уже упал

Первым делом врач советует осмотреть себя. Если вы не почувствовали дискомфорт и не нашли повреждений, то можно встать и спокойно продолжить свой путь. При наличии неприятных ощущений стоит обратиться за помощью к специалистам.

«Если чувствуете незначительную боль, то, скорее всего, это ушиб. Если в течение суток нет нарастания боли, нарушения двигательных функций, то можно самостоятельно лечиться дома. Если чувствуете, что боли не проходят и усиливаются, что появляется воспаление вокруг, деформации, то нужно обратиться в ближайшую травматологию или в скорую помощь», — объясняет Семён Дрантусов.

При появлении резкой боли после падения оставайтесь неподвижны и вызовите скорую помощь по номерам 103 или 112.