В Новосибирске школьники цеплялись за поезда на Одоевского

В Новосибирске жители Первомайского района пожаловались на детей, которые цепляются за поезда.

В Новосибирске школьники цеплялись за подвижные составы, двигающихся вдоль улицы Одоевского. Об этом сообщили очевидцы в паблике «Вконтакте» «Моя Первомайка».

Местные жители отметили, что несмотря на небольшую скорость поездов, такие занятия могут быть опасными для школьников. Сибиряки призывает родителей обратить внимание на безопасность своих детей и следить за их поведением.



Как ранее писал Сиб.фм, глава СК Бастрыкин потребовал доклад о нападении в школе на 11-летнюю девочку.