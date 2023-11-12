В Новосибирске скончалась пенсионерка в больнице после ДТП с внедорожником

В Новосибирске внедорожник Toyota Surf сбил пенсионерку.

В больнице Новосибирска скончалась 82-летняя женщина, пострадавшая в результате ДТП с участием внедорожника. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

Инцидент произошел вечером в пятницу 10 ноября в Дзержинском районе города. По информации ведомства, в 18:35 на улице Авиастроителей водитель Toyota Surf сбил пенсионерку, которая переходила дорогу в неположенном месте у дома №13. Женщину 1941 года рождения доставили в больницу с полученными травмами, где она скончалась.

Полиция обратилась к водителям с призывом быть более внимательными на дорогах, соблюдать безопасную дистанцию и скоростной режим, учитывая погодные условия. Также пешеходов просят переходить проезжую часть только в установленных местах согласно ПДД.



Как ранее писал Сиб.фм, на АЗС в Новосибирске из автобуса шел странный пар.