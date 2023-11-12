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проиcшествия

В Новосибирске водитель скрылся после ДТП

Фото: «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте»

В Новосибирске на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта произошло ДТП, после которого водитель одного из автомобилей скрылся

12 ноября в шесть утра на пересечении улицы Максима Горького и Красного проспекта микроавтобус Toyota Noah врезался в автомобиль Skoda. Об этом сообщает «Инцидент Новосибирск» в «ВКонтакте».

По словам очевидцев, микроавтобус проехал на красный свет и врезался в автомобиль Skoda. Затем Toyota Noah несколько раз перевернулась, после чего водитель микроавтобуса скрылся.

В результате аварии водитель Шкоды был доставлен в больницу.

Напомним, что около двух тысяч ДТП произошло в Новосибирской области за 11 месяцев 2023 года.

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Нина Раневская
Журналист

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