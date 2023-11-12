В Сибири локомотивная бригада погибла после столкновения с грузовиком

В Иркутской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Scania.

В Иркутской области пассажирский поезд столкнулся с грузовиком Scania в селе Янталь в ночь на 12 января. В результате происшествия погибли водитель грузовика, машинист поезда и его помощник. В результате столкновения также пострадал пассажир грузовика, который был доставлен в больницу в тяжелом состоянии.

По данным Восточного МСУТ СК России, инцидент произошел на перегоне станций Усть-Кут и Янталь. В результате аварии была повреждена опора освещения железнодорожного переезда и четная мачта сигнализации. Однако удалось предотвратить сход вагонов с рельсов.

Следственный отдел уже начал проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Предварительно, грузовик оказался на пути поезда в момент его прибытия на переезд.



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